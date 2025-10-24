Semmujeris lanza iniciativa “Más inclusión, menos discriminación” en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) dio inicio a la campaña “Más inclusión, menos discriminación”, con la cual se capacitará a distintos espacios públicos, como hoteles, comercios y escuelas, en materia de prevención de la discriminación en sus diferentes modalidades.

En rueda de prensa, la secretaria Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de Semmujeris, señaló que estas capacitaciones ya comenzaron en 40 establecimientos y la meta es llegar a los 350 que forman parte del programa Punto Naranja. No obstante, también se abrirá la opción para que otros establecimientos interesados se puedan sumar.

“Es un distintivo municipal, con el que capacitaremos espacios públicos (…) donde se va a sensibilizar para que puedan ser espacios igualitarios y libres de discriminación para todas las personas”, subrayó.