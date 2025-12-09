Morelia

Semmujeris iniciará 2026 en nuevas instalaciones cerca de la Central de Abastos

AHOLIBAMA ANDRADE
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para 2026, la Secretaría de la Mujer Morelia para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) cambiará de sede, específicamente a un espacio ubicado atrás de la Central de Abastos, donde se espera tener una mayor capacidad en los talleres y otros servicios, informó la titular de la dependencia, Nuria Gabriela Hernández Abarca.

En entrevista colectiva, la secretaria destacó que, debido a este cambio, a partir del próximo 19 de diciembre la Secretaría direccionará sus servicios en línea, particularmente lo que corresponde a la atención psicológica y las asesorías.

Esto se debe a que el 22 de diciembre comenzará la mudanza de las oficinas. En este tenor, señaló que para el lunes 5 de enero se prevé iniciar labores en las nuevas instalaciones.

Hernández Abarca señaló que el cambio de sede se realiza principalmente para ampliar la cobertura de los servicios, pues actualmente, en las instalaciones más reducidas, se brindan 600 atenciones al mes. Y con un espacio más amplio, dijo, se espera incrementar esta capacidad.
“En ese espacio también vamos a poder tener muchos más talleres; además, al ser instalaciones municipales, no vamos a tener que rentar (…)”
Aunado a esto, la secretaria indicó que, al ubicarse cerca del Mercado de Abastos, podrán abarcar esta otra zona de la capital michoacana y así brindar la atención correspondiente.

