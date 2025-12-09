Semmujeris iniciará 2026 en nuevas instalaciones cerca de la Central de Abastos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para 2026, la Secretaría de la Mujer Morelia para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) cambiará de sede, específicamente a un espacio ubicado atrás de la Central de Abastos, donde se espera tener una mayor capacidad en los talleres y otros servicios, informó la titular de la dependencia, Nuria Gabriela Hernández Abarca.

En entrevista colectiva, la secretaria destacó que, debido a este cambio, a partir del próximo 19 de diciembre la Secretaría direccionará sus servicios en línea, particularmente lo que corresponde a la atención psicológica y las asesorías.

Esto se debe a que el 22 de diciembre comenzará la mudanza de las oficinas. En este tenor, señaló que para el lunes 5 de enero se prevé iniciar labores en las nuevas instalaciones.