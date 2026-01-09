Semmujeris inicia atención presencial en nuevas oficinas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) ya brinda atención presencial en sus nuevas oficinas, ubicadas en la zona de la Central de Abastos, informó Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la dependencia.

En entrevista telefónica para MiMorelia.com, la funcionaria indicó que, aunque aún se encuentran en proceso de transición al nuevo espacio, desde el viernes pasado dejaron de operar por completo en las oficinas anteriores.

“Ya se dan atenciones presenciales; lo que hicimos fue asegurar unos espacios aquí para oficinas privadas, para dar la atención psicológica y recibir a las mujeres desde el día lunes de esta semana”, destacó la secretaria, al precisar que las nuevas instalaciones se localizan en la calle Victoriano Pimentel s/n, colonia Aquiles Serdán, C.P. 58218, a una cuadra de la avenida Ingeniero Pascual Ortiz Rubio.