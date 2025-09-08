Semmujeris impulsa liderazgo femenino con el proyecto ‘Liderando Ando’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el firme compromiso de fortalecer el liderazgo de las mujeres morelianas, inició formalmente la escuela “Liderando Ando”, un espacio de formación y acompañamiento impulsado por el Gobierno de Morelia que encabeza Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris).

El objetivo de este programa es que las participantes aprendan sobre liderazgo, comunicación, inteligencia emocional y gestión de proyectos, con la finalidad de construir redes de apoyo y promover iniciativas con impacto social en sus comunidades.

Durante el arranque, la titular de Semmujeris, Nuria Gabriela Hernández Abarca, destacó la relevancia de este esfuerzo: “El liderazgo implica poder, y estar presente en todas las relaciones que sostienen las personas en cualquier espacio. De ahí la importancia de reconocer, acompañar y fortalecer liderazgos de mujeres en todo el municipio de Morelia y en cada rincón de Michoacán”.