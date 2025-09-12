Semmujeris busca cerrar el año con 500 Puntos Naranja en Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) tiene como meta cerrar el año con al menos 500 Puntos Naranja fijos, además de los móviles que se incorporen a la red, informó Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la dependencia.
En entrevista colectiva, la secretaria explicó que esta semana se incorporaron a la red de Puntos Naranja Móviles 90 unidades del transporte público de la capital michoacana, cuyos conductores fueron capacitados en temas de violencia de género y masculinidades.
Aunado a esto, detalló que se capacitará a las y los elementos de la Policía Morelia, con la finalidad de sumar al menos 90 unidades vehiculares de la corporación a la red de apoyo de Punto Naranja, que son espacios que brindan atención a mujeres en situación de riesgo o violencia, con el fin de ofrecer apoyo oportuno.
“Llevamos 304 Puntos Naranjas y queremos llegar a los 500 fijos, más todos los móviles que se quieran sumar. Es un reto, pero como la ciudadanía misma se está sumando, nos indica que esta política pública está funcionando”, recalcó la funcionaria municipal, a la par de señalar que usualmente estos lugares que son capacitados, son bares, restaurantes y cafeterías, pero también se trabaja por sumar unidades móviles, esto con el objetivo de abarcar más espacios.
Finalmente, recordó que los Puntos Naranja Móviles iniciaron hace dos años, y se comenzó con algunos camiones de limpia del municipio, de los cuales actualmente 14 portan este distintivo. En este periodo, compartió, se ha atendido un caso a través de esta modalidad móvil.
BCT