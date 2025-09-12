Semmujeris busca cerrar el año con 500 Puntos Naranja en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) tiene como meta cerrar el año con al menos 500 Puntos Naranja fijos, además de los móviles que se incorporen a la red, informó Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la dependencia.

En entrevista colectiva, la secretaria explicó que esta semana se incorporaron a la red de Puntos Naranja Móviles 90 unidades del transporte público de la capital michoacana, cuyos conductores fueron capacitados en temas de violencia de género y masculinidades.

Aunado a esto, detalló que se capacitará a las y los elementos de la Policía Morelia, con la finalidad de sumar al menos 90 unidades vehiculares de la corporación a la red de apoyo de Punto Naranja, que son espacios que brindan atención a mujeres en situación de riesgo o violencia, con el fin de ofrecer apoyo oportuno.