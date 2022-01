Semáforo en Morelia, inservible; limpiaparabrisas están más al pendiente que autoridades, la queja

Añadieron que en el lugar ni siquiera hay policías que ayuden en el tránsito de vehículos, por lo que temen que pueda pasar un accidente.

"Para comentarles pagina de mi morelia en el crucero de la primo tapia no sirven los semáforos, los transitos de motocicleta solo pasan ven y siguen adelante pondrían reportarlo por favor Agregale que ahi es donde se desaoga el trafico que viene de salida Salamanca, hacia charo esto es un caos" (sic), se lee en una queja.

Y otro mensaje llegó sobre lo mismo: "Buena tarde, me gustaría comentar que en salida Charo el semáforo de "la bola azul" no sirve hay demasiado tráfico y el riesgo de un accidente es latente, de por sí es un cruce peligroso, además de que no hay tránsitos dirigiendo los cruces, saludos" (sic).

Por último otro nos escribió: "Este caos está por la falla de un semáforo de la primo tapia, sobre la avenida Madero Donde están las autoridades de tránsito para ayudar con el caos" (sic).

RYE