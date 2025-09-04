Sellan orificio de luminaria robada en el Centro de Morelia para evitar accidentes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Personal de la Gerencia del Centro Histórico de la ciudad de Morelia atendió este jueves un punto de riesgo peatonal en la calle Allende, justo detrás de la Catedral de la ciudad, donde fue sustraída una luminaria escénica del piso.

Según informaron autoridades municipales, el orificio que dejó la luminaria robada representaba un serio peligro para quienes transitan a pie por esta zona del primer cuadro de la ciudad, especialmente por tratarse de una banqueta de alto flujo turístico y comercial.

Los trabajos de reparación se realizaron por instrucciones del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar y el titular de la Gerencia del Centro Histórico, Gaspar Hernández Razo, como parte del programa de mantenimiento urbano #MoreliaBrillaMás.