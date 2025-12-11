Seis heridos tras choque entre tráiler, taxi y varios autos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este jueves se registró un aparatoso choque múltiple en la intersección de la avenida Periodismo y el Periférico Paseo de la República, en las inmediaciones de la colonia Jardines de Torremolinos, al norte de la capital michoacana.
De acuerdo con fuentes policiales, el incidente involucró al menos seis vehículos, entre ellos un tráiler, un taxi y varios automóviles particulares. Al menos seis personas resultaron lesionadas, aunque ninguna de gravedad, según el reporte de los cuerpos de auxilio.
Al lugar acudieron paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), elementos de bomberos estatales y agentes de la Guardia Civil de Seguridad Vial, quienes brindaron atención a las víctimas y coordinaron el tránsito en la zona, que se vio parcialmente bloqueada durante varios minutos.
Según los primeros reportes, el tráiler circulaba en dirección de la Secretaría de Seguridad Pública hacia la zona de Cozco, cuando al llegar al semáforo de la avenida Periodismo impactó por alcance a una camioneta Chevrolet color arena, la cual fue proyectada hacia los carriles contrarios.
La camioneta a su vez chocó contra un automóvil Volkswagen color café, un Nissan y una camioneta gris que se encontraba estacionada, generando una reacción en cadena que dejó cuantiosos daños materiales.
El tráiler y su conductor fueron asegurados por las autoridades mientras se lleva a cabo el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades. El lugar fue resguardado para permitir las labores de limpieza y remoción de los vehículos afectados.
mrh