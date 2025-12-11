Seis heridos tras choque entre tráiler, taxi y varios autos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este jueves se registró un aparatoso choque múltiple en la intersección de la avenida Periodismo y el Periférico Paseo de la República, en las inmediaciones de la colonia Jardines de Torremolinos, al norte de la capital michoacana.

De acuerdo con fuentes policiales, el incidente involucró al menos seis vehículos, entre ellos un tráiler, un taxi y varios automóviles particulares. Al menos seis personas resultaron lesionadas, aunque ninguna de gravedad, según el reporte de los cuerpos de auxilio.

Al lugar acudieron paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), elementos de bomberos estatales y agentes de la Guardia Civil de Seguridad Vial, quienes brindaron atención a las víctimas y coordinaron el tránsito en la zona, que se vio parcialmente bloqueada durante varios minutos.