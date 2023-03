Seimujer solicita no usar balas de goma ni gas lacrimógeno durante el 8M

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el fin de que se tenga una manifestación libre de violencia, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer) solicitó que no se usen vallas ni el uso de la fuerza para dispersar la movilización, indicó la titular de la dependencia estatal, Carolina Rangel Gracida.

"Nosotros generamos la petición de no vallas, no balas de goma y no gas lacrimógeno, ni el uso de la fuerza", compartió.

En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria estatal puntualizó que después de lo acontecido hace un año en la manifestación del 8 de marzo en Morelia, en la administración estatal han decidido no colocar vallas durante este tipo de movilizaciones.