Seimujer lanza convocatoria para impulsar 700 negocios de michoacanas

Con esta iniciativa, más de 700 mujeres recibirán equipos y herramientas para trabajar en oficios como belleza, costura, repostería o aplicación de uñas. El objetivo es que más mujeres puedan generar su propio dinero, reducir su dependencia económica y vivir con mayor libertad.

Anguiano González, destacó que este programa transforma vidas al brindar oportunidades reales de desarrollo. “Cuando una mujer tiene un ingreso propio, tiene más opciones, más seguridad y menos riesgo de violencia. Las Solidarias significa independencia, esperanza y trabajo digno”, señaló.

El programa está dirigido a mujeres jefas de familia, cuidadoras, con discapacidad permanente o pertenecientes a la población LGBT+, de entre 18 y 59 años, que vivan en el municipio de Morelia y que no reciban otro apoyo similar. Actualmente, 7 de cada 10 beneficiarias son mujeres que sostienen solas a sus familias.