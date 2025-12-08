Morelia

Seguridad y belleza de Morelia garantizan eventos masivos: Alfonso Martínez

Indicó que con la Caravana Coca-Cola se rompieron récords nacionales y permite garantizar eventos familiares y sanos
Seguridad y belleza de Morelia garantizan eventos masivos: Alfonso Martínez
VErÓNICA TORRES
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La belleza de Morelia y de su Centro Histórico, aunado a la seguridad que se proporciona, forman parte de los factores por los cuales los eventos masivos que realiza el Ayuntamiento Municipal son exitosos, aseguró el alcalde, Alfonso Martínez Alcázar.

Durante el anuncio de la Mega Posada, el presidente municipal aseguró que el sábado pasado se rompieron todos los récords en el país con la asistencia de alrededor de 350 mil personas que observaron la Caravana Coca-Cola.

Por lo que expuso cuatro factores que han favorecido para que este y otros eventos masivos sean exitosos en la capital michoacana.

“El principal, sin duda, es la belleza de Morelia, de nuestro Centro Histórico, pero de ahí, en muchos otros factores, tiene que ver o el segundo principal es la seguridad en nuestra ciudad, que la gente se siente con confianza y segura de poder acudir a las calles de Morelia y al Centro Histórico”
refirió

Además, puntualizó que los eventos en los que se participa son familiares, habrá diversión para todas las edades y que son gratuitos.

Te puede interesar:
Villa Navideña en Ceconexpo: fechas, horarios y todo lo que debes saber
Seguridad y belleza de Morelia garantizan eventos masivos: Alfonso Martínez

RPO

Alfonso Martínez
eventos masivos

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com