Seguridad y belleza de Morelia garantizan eventos masivos: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La belleza de Morelia y de su Centro Histórico, aunado a la seguridad que se proporciona, forman parte de los factores por los cuales los eventos masivos que realiza el Ayuntamiento Municipal son exitosos, aseguró el alcalde, Alfonso Martínez Alcázar.

Durante el anuncio de la Mega Posada, el presidente municipal aseguró que el sábado pasado se rompieron todos los récords en el país con la asistencia de alrededor de 350 mil personas que observaron la Caravana Coca-Cola.

Por lo que expuso cuatro factores que han favorecido para que este y otros eventos masivos sean exitosos en la capital michoacana.