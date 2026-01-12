Seguridad requiere continuidad y no politización: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, subrayó que, además de continuar trabajando y obteniendo resultados en materia de seguridad, este tema no debe politizarse.

En entrevista colectiva, se le cuestionó sobre su postura respecto al atentado registrado la noche del sábado pasado contra René Valencia, hermano de Guillermo Valencia, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán.

Al respecto, señaló que, desde su perspectiva, el hecho ocurrido en el tramo carretero entre Jarácuaro y Pátzcuaro, en la región de Erongarícuaro, refleja que aún hay aspectos por atender en materia de seguridad.

“El problema de la inseguridad en México —y del que Michoacán no ha logrado estar exento— es un tema de seguimiento, continuidad y de trabajar de manera proactiva y reactiva (…)”, expresó.

Aunado a ello, el edil indicó que, una vez que se tuvo conocimiento del hecho, dio la instrucción de enviar elementos de la Policía Morelia en apoyo; sin embargo, precisó que no fue necesario su respaldo.

“Siempre lo he dicho: la policía y la seguridad no se deben politizar. Creo que este es un ejemplo claro de ello. Han sido muy críticos de la Policía Morelia; no obstante, la corporación estuvo presente para apoyar junto a otras corporaciones policiacas”, destacó.