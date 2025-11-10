Seguridad en Michoacán debe construirse de forma reactiva y proactiva: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aseveró que la construcción de la seguridad en Michoacán debe hacerse tanto de forma reactiva como proactiva, con más elementos y equipamiento, sin dejar de lado la cultura, el deporte y el arte.

En entrevista colectiva, respecto al tema de seguridad, señaló que, desde su perspectiva, debe construirse una estrategia de manera integral.