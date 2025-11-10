Morelia

Seguridad en Michoacán debe construirse de forma reactiva y proactiva: Alfonso Martínez

Seguridad en Michoacán debe construirse de forma reactiva y proactiva: Alfonso Martínez
AHOLIBAMA ANDRADE
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aseveró que la construcción de la seguridad en Michoacán debe hacerse tanto de forma reactiva como proactiva, con más elementos y equipamiento, sin dejar de lado la cultura, el deporte y el arte.

En entrevista colectiva, respecto al tema de seguridad, señaló que, desde su perspectiva, debe construirse una estrategia de manera integral.

“En el tema de seguridad debe de haber una gran fuerza reactiva y contener la inseguridad con tecnología, policías, presencia y todo lo que se requiere para poder hacer frente al crimen. Y la manera proactiva es con cultura, deporte, arte (…)”
resaltó
En este tenor, el edil destacó que, de acuerdo con información de la Fiscalía, el presunto asesino del alcalde de Uruapan tiene 17 años, es decir, tenía 10 años cuando comenzó el gobierno de Morena.

Por ello, criticó que dicha administración, desde el sexenio federal anterior, no haya atendido las causas de fondo de la inseguridad que han repercutido en las infancias y juventudes.

“Hay que preguntarnos qué se va a hacer por la construcción de paz de manera proactiva. Para construir la paz en Michoacán se requiere un trabajo de fondo, nada más que los gobiernos no trabajan a largo plazo (…)”
comentó

Por otra parte, el edil señaló que, respecto a la visita del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, hasta el momento no cuentan con información oficial más allá de lo anunciado en medios de comunicación.

Sobre este mismo tema, el comisionado de Seguridad en Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, señaló que tampoco han sido convocados ni cuentan con detalles sobre la visita del funcionario federal.

“No nos han convocado. Tengo entendido que tanto el secretario Omar García Harfuch como el general Ricardo Trevilla Trejo, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), estarán en Morelia. Me encantaría que nos convocaran para poder levantar la mano y aportar lo que tenemos de información y el trabajo que se ha realizado”
expresó

En este sentido, el comisionado indicó que el plan de seguridad debería contemplar acciones concretas para el combate a la delincuencia y el fortalecimiento de las policías municipales, además de impulsar la capacitación de los elementos.

Te puede interesar:
Plan Michoacán carece de estrategia y deja fuera a municipios: Alfonso Martínez
Seguridad en Michoacán debe construirse de forma reactiva y proactiva: Alfonso Martínez

RPO

Seguridad
Alfonso Martínez

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com