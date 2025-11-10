Seguridad en Michoacán debe construirse de forma reactiva y proactiva: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aseveró que la construcción de la seguridad en Michoacán debe hacerse tanto de forma reactiva como proactiva, con más elementos y equipamiento, sin dejar de lado la cultura, el deporte y el arte.
En entrevista colectiva, respecto al tema de seguridad, señaló que, desde su perspectiva, debe construirse una estrategia de manera integral.
En este tenor, el edil destacó que, de acuerdo con información de la Fiscalía, el presunto asesino del alcalde de Uruapan tiene 17 años, es decir, tenía 10 años cuando comenzó el gobierno de Morena.
Por ello, criticó que dicha administración, desde el sexenio federal anterior, no haya atendido las causas de fondo de la inseguridad que han repercutido en las infancias y juventudes.
Por otra parte, el edil señaló que, respecto a la visita del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, hasta el momento no cuentan con información oficial más allá de lo anunciado en medios de comunicación.
Sobre este mismo tema, el comisionado de Seguridad en Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, señaló que tampoco han sido convocados ni cuentan con detalles sobre la visita del funcionario federal.
RPO