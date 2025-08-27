Seguridad en fiestas patrias estará garantizada: alcalde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia afirmó que la seguridad estará garantizada durante las próximas fiestas patrias del mes de septiembre.

En entrevista colectiva, el edil señaló que se continuará con los dispositivos de seguridad implementados en años anteriores.

“Yo creo que será como los años anteriores, se han puesto arcos de seguridad, se ha revisado, y creo que los ciudadanos van a poder estar tranquilos ese día (15 de septiembre) y en todas las fiestas patrias (…)”, destacó.

Sobre el operativo para las fiestas patrias, Pablo Alarcón Olmedo, encargado de despacho de la Comisión Municipal de Seguridad, externó a medios de comunicación que la ciudadanía puede estar completamente tranquila durante las fiestas patrias.

“Como cada año es una situación que ya tenemos muy mecanizada, son procesos estructurados para que existan condiciones de seguridad para las y los morelianos en el mes de septiembre (…)”, destacó.

Asimismo, Alarcón Olmedo indicó que el operativo se impulsa de manera interinstitucional, por lo que participarán las corporaciones de seguridad de los distintos órdenes de gobierno.

Para finalizar, detalló que como se ha hecho desde 2022, se mantendrá la restricción para que el uso de drones únicamente se realice por parte de los medios de comunicación previamente registrados para la cobertura de los eventos.

