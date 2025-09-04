Segundo Anillo Periférico transformará conectividad en zona metropolitana de Morelia: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Segundo Anillo Periférico de Morelia hará un antes y un después en la conectividad de la zona metropolitana de Morelia, resaltó el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa, durante la revisión de obra por los segmentos 4 y 5 de dicha vía.

El titular de SCOP supervisó la construcción del segmento 4, el cual unirá a Tarímbaro con Charo, y que reporta un avance del 17.3 por ciento en la conformación de un nuevo tramo de 7.9 kilómetros, donde se realizarán 2 distribuidores, uno a la altura de Cuitzillo y otro atrás del Recinto Ferial.