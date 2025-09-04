Segundo Anillo Periférico transformará conectividad en zona metropolitana de Morelia: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Segundo Anillo Periférico de Morelia hará un antes y un después en la conectividad de la zona metropolitana de Morelia, resaltó el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa, durante la revisión de obra por los segmentos 4 y 5 de dicha vía.
El titular de SCOP supervisó la construcción del segmento 4, el cual unirá a Tarímbaro con Charo, y que reporta un avance del 17.3 por ciento en la conformación de un nuevo tramo de 7.9 kilómetros, donde se realizarán 2 distribuidores, uno a la altura de Cuitzillo y otro atrás del Recinto Ferial.
También se constataron los avances del segmento 5, el cual unirá la carretera a Charo con Ciudad Salud, mismo que reporta un avance del 24.4 por ciento, en la construcción de 12.5 kilómetros y que tendrá un distribuidor vial a la altura de la localidad de Jaripeo, el cual contará con un flujo vehicular superior a los 4 mil vehículos al día.
A su vez, se supervisó el distribuidor vial Eréndira, a la altura del Mercado de Abastos, mismo que cuenta con un avance del 42.5 por ciento y que beneficiará a más de 195 mil habitantes de dicho polígono de la ciudad, y contará con un tránsito vehicular de más de 77 mil 800 vehículos diariamente.
BCT