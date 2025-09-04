Morelia

Segundo Anillo Periférico transformará conectividad en zona metropolitana de Morelia: Rogelio Zarazúa

Se supervisaron avances de los segmentos 4 y 5 de dicha vía
Segundo Anillo Periférico transformará conectividad en zona metropolitana de Morelia: Rogelio Zarazúa
CORTESÍA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Segundo Anillo Periférico de Morelia hará un antes y un después en la conectividad de la zona metropolitana de Morelia, resaltó el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa, durante la revisión de obra por los segmentos 4 y 5 de dicha vía.

El titular de SCOP supervisó la construcción del segmento 4, el cual unirá a Tarímbaro con Charo, y que reporta un avance del 17.3 por ciento en la conformación de un nuevo tramo de 7.9 kilómetros, donde se realizarán 2 distribuidores, uno a la altura de Cuitzillo y otro atrás del Recinto Ferial.

CORTESÍA

También se constataron los avances del segmento 5, el cual unirá la carretera a Charo con Ciudad Salud, mismo que reporta un avance del 24.4 por ciento, en la construcción de 12.5 kilómetros y que tendrá un distribuidor vial a la altura de la localidad de Jaripeo, el cual contará con un flujo vehicular superior a los 4 mil vehículos al día.

CORTESÍA

A su vez, se supervisó el distribuidor vial Eréndira, a la altura del Mercado de Abastos, mismo que cuenta con un avance del 42.5 por ciento y que beneficiará a más de 195 mil habitantes de dicho polígono de la ciudad, y contará con un tránsito vehicular de más de 77 mil 800 vehículos diariamente.

BCT

Morelia
zona metropolitana
segundo anillo periférico
Rogelio Zarazúa

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com