Segundo anillo periférico genera condiciones para el desarrollo de vivienda: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que se donaron 16 hectáreas de predios a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para el desarrollo habitacional frente al quinto segmento del segundo anillo periférico de Morelia.

El mandatario agregó que con la construcción de casas de interés social en las cercanías de esta infraestructura vial, se dará plusvalía y mayor conectividad de transporte público para la zona metropolitana de Morelia.