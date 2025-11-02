Segundo anillo periférico de Morelia acortará tiempos de traslado: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la construcción de los segmentos 4 y 5 del segundo anillo periférico de Morelia disminuirán tiempos de traslado y mejorará la conectividad regional, señaló el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, quien puntualizó que estas nuevas vías de comunicación unirán Cuitzillo en Tarímbaro con La Goleta en Charo, así como Ciudad Salud con Jaripeo, lo cual beneficiará a más de 340 mil habitantes.
El funcionario estatal detalló que la obra agilizará el tránsito ya que se podrán recorrer estos dos segmentos en poco más de 10 minutos, lo que agilizará y brindará nuevas opciones de traslado a miles de michoacanos del noroeste de la capital.
Esta obra favorecerá a 22 tenencias, localidades y fraccionamientos de Morelia, Tarímbaro y Charo, como Uruétaro, Cuitzillo Grande, Paseos del Valle, Los Ruiseñores, La Aldea, Irapeo y Villas del Fresno por mencionar algunos.
Zarazúa Sánchez indicó que el segmento 4 cuenta con un avance del 21.2 por ciento sobre un total de 17.9 kilómetros, mientras que el segmento 5 reporta la construcción de 12.2 kilómetros, donde se tiene un 37 por ciento de avance.
Mencionó que entre las dos obras se cuenta con una fuerza laboral de 191 trabajadores en ocho frentes de trabajo y la intervención de 54 máquinas pesadas en ambas construcciones sobre una extensión de 30.1 kilómetros.
