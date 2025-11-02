Segundo anillo periférico de Morelia acortará tiempos de traslado: Rogelio Zarazúa

El funcionario estatal detalló que la obra agilizará el tránsito ya que se podrán recorrer estos dos segmentos en poco más de 10 minutos, lo que agilizará y brindará nuevas opciones de traslado a miles de michoacanos del noroeste de la capital.

Esta obra favorecerá a 22 tenencias, localidades y fraccionamientos de Morelia, Tarímbaro y Charo, como Uruétaro, Cuitzillo Grande, Paseos del Valle, Los Ruiseñores, La Aldea, Irapeo y Villas del Fresno por mencionar algunos.