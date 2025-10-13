Segunda Feria de Salud Integral para la Prevención de Cáncer contará con servicios de detección gratuitos en Morelia

Aunado a esto, el director de la Clínica Poniente, José Murguía Magaña, señaló que la realización de esta feria responde a la importancia de continuar con acciones de detección oportuna.

Añadió que esta feria es completamente gratuita y se realiza con el apoyo de distintas organizaciones, e indicó que el año pasado hubo más de 500 personas que se sumaron, por lo que esperan que este año se puedan alcanzar a muchas más personas.

Adicionalmente, Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la Secretaría para la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva, destacó que la dependencia instalará módulos en la feria para ofrecer atención psicológica y jurídica a mujeres que así lo requieran.