Segunda Feria de Salud Integral para la Prevención de Cáncer contará con servicios de detección gratuitos en Morelia
Aholibama Andrade
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la segunda edición de la Feria de Salud Integral para la Prevención de Cáncer, la población podrá acceder a servicios gratuitos de detección de cáncer de mama, cáncer de cuello uterino y cáncer de próstata.

Al respecto, Rosalva Vanegas Garduño, titular de la Secretaría de Bien Común y Política Social, señaló que en el marco del mes de octubre no solo se busca concientizar sobre el cáncer de mama, sino también sobre otros tipos de cáncer.

Por ello, se impulsa esta feria, la cual se llevará a cabo el próximo martes 21 de octubre en la Clínica Municipal Poniente de Morelia, en un horario de 8:00 a 16:00 horas.

“Habrá exploración clínica de mama a partir de los 25 años, pruebas de Papanicolaou para mujeres de 25 a 34 años, pruebas del virus del papiloma humano a mujeres de 35 a 64 años y detección de cáncer de próstata (…)”
Aunado a esto, el director de la Clínica Poniente, José Murguía Magaña, señaló que la realización de esta feria responde a la importancia de continuar con acciones de detección oportuna.

Añadió que esta feria es completamente gratuita y se realiza con el apoyo de distintas organizaciones, e indicó que el año pasado hubo más de 500 personas que se sumaron, por lo que esperan que este año se puedan alcanzar a muchas más personas.

Adicionalmente, Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la Secretaría para la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva, destacó que la dependencia instalará módulos en la feria para ofrecer atención psicológica y jurídica a mujeres que así lo requieran.

