Segunda dosis a los de 18 a 29 años en Morelia, entre lunes y martes: Pantoja

Roberto Pantoja consideró "irresponsable" que se informe a la ciudadanía sobre la posible pérdida de la eficacia de la vacuna, con el argumento de que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, informó en enero, que el intervalo entre la primera y la segunda dosis puede ser de 45 días o más, en base a una recomendación interina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) según los últimos ensayos clínicos.

No obstante, cuando la entrevistadora retomó el boletín publicado por el laboratorio Pfizer, en el sentido de que el intervalo máximo entre la primera y la segunda vacuna es de máximo 42 días, respondió que no entrará en debate, pues no es médico ni epidemiólogo.

"Lo que sí puedo decir es que está asegurada la vacuna. Reitero, hay un calendario en el que se ha cuidado el intervalo en la aplicación de la primera y segunda dosis", dijo, para luego admitir que no tiene elementos para sostener un debate sobre la pérdida de la eficacia de la vacuna, si la segunda dosis se aplica después de 42 días de que se suministró la primera dosis del biológico.