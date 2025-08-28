Segmento 5 del segundo anillo periférico conectará Mil Cumbres con Ciudad Salud: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El segmento 5 del segundo anillo periférico de Morelia que unirá la salida Mil cumbres con La Goleta, en específico con la zona de Ciudad Salud ya está en construcción, así lo indicó Rogelio Zarazúa Sánchez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), el cual reporta un avance general de obra del 16 por ciento.

La obra que realiza el Gobierno del Estado a través de la SCOP incluye la construcción de 12.5 kilómetros en donde se incluye un distribuidor vial en Jaripeo, mientras que en La Goleta, a la altura de Tres Marías, se llevan a cabo trabajos de despalme, excavaciones y conformación de terraplenes, así como un paso superior vehicular.

Zarazúa Sánchez indicó que mediante la Dirección de Caminos y Carreteras de la SCOP, se trabaja en 19 obras de drenaje y se realizan reubicaciones de postes de luz para iniciar trabajos de perforación para pilotes, segmento que se espera concluya a finales del año 2026.