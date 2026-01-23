Sefeco regalará accesos para FuckUp Nights Morelia y evento de networking

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) otorgará 25 cortesías para asistir al evento FuckUp Nights Morelia, así como 100 espacios gratuitos para el evento Networking para Emprendedores.

En rueda de prensa, María Guadalupe Herrera Calderón, titular de la Sefeco, detalló que uno de los principales objetivos de la dependencia es fomentar la capacitación y el fortalecimiento de las capacidades de las y los emprendedores del municipio.

En este sentido, explicó que FuckUp Nights Morelia, que se realizará el próximo 30 de enero, tiene como finalidad compartir experiencias de fracasos profesionales, con el objetivo de aprender de ellas, impulsar la innovación y promover la mejora continua en los proyectos emprendedores.

De acuerdo con los organizadores, se espera la asistencia de alrededor de 500 personas. Para este evento, la Sefeco contará con 25 cortesías, las cuales se podrán obtener mediante una dinámica que se publicará en la página de Facebook de la dependencia. Las y los interesados deberán responder al post utilizando el hashtag #MoreliaBrillaMás, para posteriormente ser contactados y continuar con el proceso correspondiente.

Por otra parte, Herrera Calderón indicó que para el evento Networking para Emprendedores, programado para el próximo 28 de enero, se dispondrá de 100 espacios gratuitos. Las y los emprendedores interesados deberán acudir directamente a las oficinas de la Sefeco, ubicadas en el Centro Administrativo de Morelia, para solicitar su registro.

RYE