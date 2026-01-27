Sefeco da seguimiento a giras comerciales para atraer inversión a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) se da seguimiento para concretar distintas giras comerciales durante este año, con el objetivo de atraer mayores inversiones para Morelia, informó María Guadalupe Herrera Calderón, titular de la dependencia.

En entrevista para MiMorelia.com, la secretaria indicó que para este 2026 se tienen diversas invitaciones para que el municipio participe en giras comerciales en países como Canadá, España y algunas naciones del continente asiático, así como en otras actividades con Países Bajos.

Respecto a Asia, detalló que se continúa dando seguimiento, particularmente, a las alianzas que se han logrado consolidar con la ciudad de Nanning, en China.

“Estamos en seguimiento; hemos tenido videollamadas con los compañeros de Nanning, China, con distintas dependencias para construir una agenda y así generar condiciones para que vengan más turistas. Más adelante veremos qué avances se han tenido (…)”, señaló.

Aunado a esto, la funcionaria destacó que el acercamiento que la administración municipal ha mantenido con países asiáticos desde 2015 ha tenido un impacto positivo en el ámbito turístico.