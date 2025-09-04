Morelia

Sefeco anuncia ferias gastronómicas en Morelia y sus tenencias en septiembre

Se trata del Festival del Tamal y del Buñuelo, Festival del Uchepo y la Corunda, Festival del Pozole y la Quesadilla y Festejos Patrios de Villas del Pedregal
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de las fiestas patrias, la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) invita a la población a sumarse a cuatro ferias gastronómicas que se llevarán a cabo tanto en la ciudad de Morelia como en sus tenencias.

En rueda de prensa, María Guadalupe Herrera Calderón, titular de la Sefeco, destacó que en esta ocasión se realizarán cuatro ferias durante la primera quincena de septiembre. Asimismo, señaló que, además de impulsar la oferta culinaria característica de este mes, se busca fomentar la reconstrucción del tejido social.

En este tenor, subrayó que la primera actividad será la octava edición del Festival del Tamal y del Buñuelo, que tendrá lugar este fin de semana, 6 y 7 de septiembre, de 9:00 a 21:00 horas, en la Parroquia de la Mater Dolorosa, ubicada frente a la plaza Niños Héroes de la ciudad de Morelia.

En dicho evento, precisó que participarán 40 expositores que ofrecerán una gran variedad de tamales y atoles; además, se contará con los tradicionales buñuelos y algunas cocineras tendrán a disposición enchiladas y pambazos. Sobre los precios, indicó que los tamales estarán disponibles desde los 20 pesos.

La segunda actividad será el Cuarto Festival del Uchepo y la Corunda, que se realizará en la plaza principal de Tiripetío del 12 al 14 de septiembre, de 8:00 a 20:00 horas. La secretaria mencionó que, además, habrá juegos mecánicos, actividades culturales, jaripeo y fuegos artificiales.

Añadió que se contará con 40 expositores y una gran variedad de uchepos. En cuanto a la asistencia, estimó la participación de 3 mil visitantes y una derrama económica de 250 mil pesos.

El tercer evento es el Quinto Festival del Pozole y la Quesadilla, que se realizará en la plaza principal de la Tenencia Morelos el 15 y 16 de septiembre. Comentó que participarán 60 expositores y se proyecta una asistencia superior a 2 mil personas, así como una derrama económica de 300 mil pesos.

Para finalizar, se invita a los Festejos Patrios de Villas del Pedregal, que se llevarán a cabo los días 15 y 16 de septiembre en la glorieta de la Virgen de Guadalupe. Además de los eventos cívicos, se realizará el tradicional grito la noche del 15, y el día 16 tendrá lugar un desfile con la participación de distintos centros escolares.
