Sefeco anuncia ferias gastronómicas en Morelia y sus tenencias en septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de las fiestas patrias, la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) invita a la población a sumarse a cuatro ferias gastronómicas que se llevarán a cabo tanto en la ciudad de Morelia como en sus tenencias.
En rueda de prensa, María Guadalupe Herrera Calderón, titular de la Sefeco, destacó que en esta ocasión se realizarán cuatro ferias durante la primera quincena de septiembre. Asimismo, señaló que, además de impulsar la oferta culinaria característica de este mes, se busca fomentar la reconstrucción del tejido social.
En dicho evento, precisó que participarán 40 expositores que ofrecerán una gran variedad de tamales y atoles; además, se contará con los tradicionales buñuelos y algunas cocineras tendrán a disposición enchiladas y pambazos. Sobre los precios, indicó que los tamales estarán disponibles desde los 20 pesos.
Añadió que se contará con 40 expositores y una gran variedad de uchepos. En cuanto a la asistencia, estimó la participación de 3 mil visitantes y una derrama económica de 250 mil pesos.
Para finalizar, se invita a los Festejos Patrios de Villas del Pedregal, que se llevarán a cabo los días 15 y 16 de septiembre en la glorieta de la Virgen de Guadalupe. Además de los eventos cívicos, se realizará el tradicional grito la noche del 15, y el día 16 tendrá lugar un desfile con la participación de distintos centros escolares.
RPO