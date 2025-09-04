Sefeco anuncia ferias gastronómicas en Morelia y sus tenencias en septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de las fiestas patrias, la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) invita a la población a sumarse a cuatro ferias gastronómicas que se llevarán a cabo tanto en la ciudad de Morelia como en sus tenencias.

En rueda de prensa, María Guadalupe Herrera Calderón, titular de la Sefeco, destacó que en esta ocasión se realizarán cuatro ferias durante la primera quincena de septiembre. Asimismo, señaló que, además de impulsar la oferta culinaria característica de este mes, se busca fomentar la reconstrucción del tejido social.