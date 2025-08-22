Sefeco alista presentación del recetario de las Cocineras de Morelia y sus Tenencias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se espera que para septiembre la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) dé a conocer de manera formal el recetario de las Cocineras de Morelia y sus Tenencias, informó la titular de la dependencia, María Guadalupe Herrera Calderón.

En entrevista colectiva, la funcionaria explicó que este recetario se ha trabajado desde hace aproximadamente un año (aunque la iniciativa surgió tiempo atrás), cuando las cocineras concluyeron su proceso ante el Centro de Capacitación para el Trabajo (CECAP).

“Vamos a procurar que sea en el marco obviamente de las fiestas patrias. Afortunadamente ya está listo, sólo faltaría ver la fecha porque ahora estamos viendo el tema de la impresión (…)”, resaltó la secretaria.