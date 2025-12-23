Sedum prevé cambio de esquemas en operación del transporte público con expansión de rutas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con las pruebas piloto en la extensión de algunas rutas, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) en Michoacán, Gladyz Butanda Macías, prevé un cambio en los esquemas de operación en el transporte público que por varios años estuvieron trabados.

En encuentro con medios de comunicación, la funcionaria dijo que no están velando por los intereses de los líderes transportistas, sin embargo, apuntó que están trabajando con los concesionarios para que las extensiones de las rutas puedan ser rentables y a su vez, los conductores brinden un buen servicio.

Al ser cuestionada sobre si dicho trabajo puede ser la antesala para cambiar el esquema de operación del transporte público en Michoacán, toda vez que anteriormente los transportistas se negaban a la expansión de rutas ya que, aseguraban que no les convenía, la secretaria afirmó que sí.

"Totalmente, hay un líder, pero hay concesionarios ¿qué hicimos nosotros?, no necesitas intermediario, tú, concesionario puedes venir al Instituto del Transporte, hacer tu trámite sin que tengas que rendir cuentas a nadie porque tú eres concesionario igual que de allá y de acá".