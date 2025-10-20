Sedum Municipal avanza con la regularización de colonias en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el mes de septiembre, en sesión de Cabildo, se aprobó la regularización de cinco colonias de Morelia, con lo cual se dotará de certeza jurídica a 950 lotes, beneficiando al mismo número de familias, informó Joanna Moreno Manzo, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia (Sedum).

En entrevista para medios de comunicación, la funcionaria detalló que los cinco asentamientos son: La Ceja del Ejido San Antonio Parangare, Ampliación de Arboledas de Río Grande del Ejido de San José del Cerrito, los polígonos 2, 3 y 4 del Ejido de la Tenencia Morelos, Ampliación Heberto Castillo y Rincón de San Juanito Itzicuaro.

La funcionaria agregó que la semana pasada se firmó el convenio con Rincón de San Juanito Itzicuaro, colonia en la que los habitantes indicaron que contaban con la posibilidad de acceder a una factibilidad del servicio de agua. En este sentido, indicó que próximamente los vecinos acudirán al OOAPAS para realizar la gestión correspondiente.

Moreno Manzo destacó que uno de los aspectos más importantes que han identificado, es la disposición de los vecinos para regularizarse mediante el programa a costo cero de la Sedum, aprobado previamente por el Cabildo.

Pues explicó que, una vez iniciados los trámites, las colonias en proceso de regularización entran en una etapa de urbanización progresiva, con la que poco a poco se trabaja en la dotación de servicios como red de agua, drenaje y vialidades.

“Es un trabajo que beneficia a las familias; se les da certeza jurídica. Por años nos ha rebasado el desarrollo irregular, tanto en asentamientos humanos como en la distribución de servicios. Y cuando tenemos una regularización, la gente obtiene lo más importante, que es la certeza jurídica, y el municipio también gana con cuentas prediales que cooperen (...)”, enfatizó.

Adicionalmente, la titular de Sedum Municipal informó que recientemente en comisiones se aprobó una alternativa para regularizar la colonia El Terrero, la cual permanecía en el olvido administrativo desde hace más de 10 años. Por lo que se espera que esto se aborde en la siguiente sesión de Cabildo.

Para concluir, Moreno Manzo precisó que entre la administración que comprende de 2024 a 2025 se han regularizado 11 colonias, y reiteró que continuarán trabajando en las restantes, ya que como ha mencionado en entrevistas pasadas, existen más de 200 asentamientos de Morelia que aún se encuentran en la irregularidad.

