Sedum Morelia avanza en digitalización de trámites

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre los distintos rubros que impulsa la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad se encuentra la digitalización de diversos trámites, y para 2026 se espera que los números oficiales y alineamientos puedan tramitarse completamente en línea, destacó Joanna Moreno Manzo, titular de la dependencia.

Durante una entrevista colectiva, la secretaria detalló que, entre las áreas con las que cuenta la Sedum municipal, se encuentra la de Orden Urbano, la cual concentra la mayoría de los trámites que se realizan día a día en la dependencia.

“Estos son los trámites que más tenemos en la Secretaría (números oficiales y alineamientos), además de que en el año pasado fuimos parte del programa de mejora regulatoria federal, con el cual para muchos de nuestros requisitos ya no vamos a pedir el número oficial, todavía estamos en esa transición (...)”, destacó la secretaria.

En este tenor, señaló que con estas acciones se prevé agilizar aún más los procesos que requieren las y los ciudadanos, ya que tan solo en 2025 se realizaron casi 20 mil trámites de este tipo, con los cuales se incide en dar certeza legal a las propiedades.

Moreno Manzo añadió que también se busca evitar la repetición de trámites al interior de la dependencia, lo cual forma parte de las metas para el año en curso, ya que el área de Orden Urbano también concentra otros procesos, como anuncios publicitarios y licencias de uso de suelo.

rmr