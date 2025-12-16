Sedum, con capacidad de renovar hasta 200 unidades de transporte en Morelia durante 2026

Uno de ellos, refirió, es conformar como ruta-empresa que será el esquema en el que se trabajará, a fin de optimizar el servicio, bajar costos de mantenimiento e impulsar que sean rutas rentables para que el negocio sea benéfico para los transportistas y también puedan pagar la unidad en un periodo de 7 a 10 años.

En ese sentido, indicó que el Gobierno de Michoacán aporta un porcentaje del enganche para las unidades y, a través de esquemas de financiamiento, se consiguen tasas por debajo del 11 por ciento para que los interesados ingresen al programa de modernización y no solo se tenga una concesión de un año, sino que se traslade a 10 con garantía a que sean susceptibles a créditos por una concesión segura.

Además, señaló, se acompaña con un apoyo adicional de tecnología a bordo por parte del Gobierno de Michoacán que es validadores de tarjeta, alcancías y cámaras de ingreso, salida y de vigilancia.

Butanda Macías comentó que este programa es para todos los transportistas, es decir, el trato directo será con los concesionarios con la obligación de garantizar que se les den todas las prestaciones de ley a los operadores, con la finalidad de que haya un ordenamiento en su modelo operacional y que cuenten con seguridad social, prestaciones y horarios fijos de trabajo.

"Lo que queremos es que las concesiones entren en este programa y se ordenen también en ser buenos patrones y los operadores cumplan con sus 8 horas y no hagan dobles turnos, donde el cansancio los venza y no brinden un buen servicio", agregó.

Mencionó que este programa puede expandirse a otros municipios que le apuesten a la movilidad; hoy, apuntó, Zamora es otro interesado en la estrategia del transporte público y se hará un "traje a la medida" posterior al ajuste y restructuración de las rutas que hoy se están haciendo de prueba.

BCT