Secum invita a vivir este viernes el concierto de la Osidem, con grandes invitados estelares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita al cuarto concierto de temporada de la Orquesta Sinfónica de Michoacán (Osidem), este viernes 21 de noviembre a las 19:30 horas en el Teatro Melchor Ocampo, con un programa que incluye el Concierto para Contrabajo y Orquesta de Serge Koussevitzky y la Novena Sinfonía de Antonín Dvořák, dos obras esenciales del repertorio sinfónico.

La velada contará con la participación del director uruguayo invitado Martín Jorge, quien posee una trayectoria destacada en América y Europa. Desde 2015 es director titular de la Sinfónica de Montevideo y, en 2025, asumió también la dirección general y artística del Teatro Solís.

El solista invitado será el contrabajista Luis Manuel Mendoza Ortega, formado en instituciones como el Conservatorio de las Rosas y la Facultad Popular de Bellas Artes de la UMSNH. Con una carrera activa en escenarios nacionales e internacionales, forma parte de la sección de contrabajos de la Osidem desde 2015.

El programa reúne la expresividad del concierto de Koussevitzky y la fuerza emocional de la Novena de Dvořák, una combinación ideal para quienes disfrutan de la música sinfónica en vivo.

La entrada tendrá una cuota de recuperación de 50 pesos, y se puede adquirir desde hoy en las oficinas de la Osidem, ubicadas en la calle Melchor Ocampo #256, Centro Histórico de Morelia, en horario de 9:00 a 18:00 horas.