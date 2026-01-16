Secultura prevé llevar exposiciones a tenencias de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para este año, la Secretaría de Cultura de Morelia (Secultura) prevé fortalecer el trabajo en distintas tenencias del municipio, particularmente con exposiciones, informó Fátima Chávez Alcaraz, titular de la dependencia.

En entrevista con medios de comunicación, la secretaria compartió que para este año se aprobó un presupuesto de aproximadamente 16 millones de pesos para la dependencia, recurso con el que se continuará fortaleciendo diversos programas culturales en beneficio de la población.

Aunado a esto, al ser cuestionada sobre el rubro de exposiciones al aire libre, y si se tiene previsto ampliar los espacios más allá de las plazas y andadores del Centro Histórico, señaló que se espera llevar este tipo de actividades a distintas tenencias.

“Nos encantaría este año poder llevarlas a las tenencias; estamos valorando espacios para que también estén ahí de forma permanente (…)”, destacó.