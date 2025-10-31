SeCultura Morelia arranca con éxito programa artístico cultural de Día de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la Procesión Purépecha y la proyección del documental “Memoria del Espacio. Leyendas del Centro Histórico”, arrancó con éxito el programa artístico y cultural promovido por el Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, por medio de su Secretaría de Cultura (SeCultura).

La secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, y el director de la Preparatoria Federal por Cooperación (Prefeco) “Melchor Ocampo”, Rubén Loya, encabezaron el contingente de más de 600 de estudiantes, quienes, ataviados con atuendos tradicionales de la región de la Meseta Purépecha, desfilaron por la avenida Madero, desde las Tarascas hasta la Catedral de Morelia.