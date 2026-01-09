SeCultura Morelia abre 2026 con cursos de historia del arte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia, inicia el año con una importante oferta cultural y artística para la ciudadanía. En ese sentido, invita a la población en general a inscribirse en los cursos de historia del arte que impulsa a través de la Secretaría de Cultura del Municipio.

De acuerdo con la secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, se trata de dos talleres que ofrecen una inmersión profunda y cronológica en la vasta producción artística de México y Michoacán: “No se trata sólo de memorizar fechas y autores, sino de entender cómo la imagen ha sido utilizada para construir el poder, la fe y, finalmente, la identidad de una nación y un estado”, señaló Chávez Alcaraz.

El primer taller es “Introducción a la historia del arte en México: identidad y forma a través de los siglos”, que consta de 12 sesiones programadas para los lunes, del 19 de enero al 6 de abril, en un horario de 17:00 a 19:00 horas. La sede de esta actividad será el Consejo Ciudadano de Morelia, ubicado en la calle Galeana #336, en el Centro Histórico.

Las y los interesados no requieren tener conocimientos previos, solo el interés por conocer más sobre la historia y riqueza cultural del país. El registro para este curso se realiza en el siguiente enlace: forms.gle/dCB2iQufusoM82rPA.