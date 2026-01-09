SeCultura Morelia abre 2026 con cursos de historia del arte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia, inicia el año con una importante oferta cultural y artística para la ciudadanía. En ese sentido, invita a la población en general a inscribirse en los cursos de historia del arte que impulsa a través de la Secretaría de Cultura del Municipio.
De acuerdo con la secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, se trata de dos talleres que ofrecen una inmersión profunda y cronológica en la vasta producción artística de México y Michoacán: “No se trata sólo de memorizar fechas y autores, sino de entender cómo la imagen ha sido utilizada para construir el poder, la fe y, finalmente, la identidad de una nación y un estado”, señaló Chávez Alcaraz.
El primer taller es “Introducción a la historia del arte en México: identidad y forma a través de los siglos”, que consta de 12 sesiones programadas para los lunes, del 19 de enero al 6 de abril, en un horario de 17:00 a 19:00 horas. La sede de esta actividad será el Consejo Ciudadano de Morelia, ubicado en la calle Galeana #336, en el Centro Histórico.
Las y los interesados no requieren tener conocimientos previos, solo el interés por conocer más sobre la historia y riqueza cultural del país. El registro para este curso se realiza en el siguiente enlace: forms.gle/dCB2iQufusoM82rPA.
El segundo curso es “Historia del arte en Michoacán”, el cual se realizará todos los martes del 20 de enero al 24 de febrero, sumando un total de seis sesiones, en horario de 11:00 a 13:00 horas. La sede será el Archivo Histórico de Morelia, ubicado en la calle Galeana #302, en el Centro Histórico. El registro puede realizarse en: acortar.link/AGpjuz.
RPO