Secultura dispuesta a sumarse al eje cultural del Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Morelia (Secultura) está dispuesta a colaborar en las acciones que se definan en materia cultural dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, subrayó Fátima Chávez Alcaraz, titular de la dependencia.
En entrevista colectiva, la secretaria señaló que, hasta el momento, no han sido convocados para abordar este eje. No obstante, destacó que en este tipo de acciones es necesario que los tres niveles de gobierno trabajen en coordinación, en beneficio de la ciudadanía.
Añadió que, desde la Secultura, se impulsa la construcción de la paz mediante distintos programas, como los coros y orquestas de niñas y niños en diversas colonias de Morelia.
Por ello, consideró que este tipo de iniciativas podrían plantearse a la federación con el objetivo de que se impulsen en mayor medida, pues resaltó que abonan tanto al desarrollo individual de los participantes como al fortalecimiento del tejido social.
Cuestionada respecto a si han recibido algún recurso federal para programas o acciones específicas, detalló que lo realizado hasta ahora ha sido con recursos municipales.
RPO