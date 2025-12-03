Morelia

Secultura dispuesta a sumarse al eje cultural del Plan Michoacán

Programas como coros y orquestas infantiles ya se implementan en colonias
Se busca presentar estas iniciativas ante la federación para fortalecer el tejido social
Se busca presentar estas iniciativas ante la federación para fortalecer el tejido socialAHOLIBAMA ANDRADE
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Morelia (Secultura) está dispuesta a colaborar en las acciones que se definan en materia cultural dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, subrayó Fátima Chávez Alcaraz, titular de la dependencia.

En entrevista colectiva, la secretaria señaló que, hasta el momento, no han sido convocados para abordar este eje. No obstante, destacó que en este tipo de acciones es necesario que los tres niveles de gobierno trabajen en coordinación, en beneficio de la ciudadanía.

“Todavía no han tenido un acercamiento concreto con la Secretaría de Cultura, pero sí han tenido acercamiento con artistas. Y bueno, nosotros estamos dispuestos a colaborar en lo que sea necesario (…)”
indicó

Añadió que, desde la Secultura, se impulsa la construcción de la paz mediante distintos programas, como los coros y orquestas de niñas y niños en diversas colonias de Morelia.

Por ello, consideró que este tipo de iniciativas podrían plantearse a la federación con el objetivo de que se impulsen en mayor medida, pues resaltó que abonan tanto al desarrollo individual de los participantes como al fortalecimiento del tejido social.

Cuestionada respecto a si han recibido algún recurso federal para programas o acciones específicas, detalló que lo realizado hasta ahora ha sido con recursos municipales.

Sin embargo, mencionó que sí han tenido algunas colaboraciones con el Imcine y con el Inbal. Además, señaló que existe la posibilidad de gestionar apoyos para la Feria del Libro o para la Comisión Fílmica de Morelia.

Te puede interesar:
Brinda Gobierno de Morelia apoyo integral al Jardín de niños "Aníbal Norberto Ponce"
Se busca presentar estas iniciativas ante la federación para fortalecer el tejido social

RPO

SeCultura
Plan Michoacán

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com