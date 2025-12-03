Secultura dispuesta a sumarse al eje cultural del Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Morelia (Secultura) está dispuesta a colaborar en las acciones que se definan en materia cultural dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, subrayó Fátima Chávez Alcaraz, titular de la dependencia.

En entrevista colectiva, la secretaria señaló que, hasta el momento, no han sido convocados para abordar este eje. No obstante, destacó que en este tipo de acciones es necesario que los tres niveles de gobierno trabajen en coordinación, en beneficio de la ciudadanía.