SeCultura aportará contenidos culturales en el proyecto que se prevé en la Plaza de la Paz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el proyecto que se realizará en la Plaza de la Paz, la Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura) participará con la implementación de distintas muestras culturales, así como con proyecciones en la esfera digital que se instalará en este espacio.

En entrevista para medios de comunicación, la titular de la SeCultura, Fátima Chávez Alcaraz, explicó que el centro gastronómico y el centro de convenciones que se ubicarán en la actual Plaza de la Paz también estarán acompañados por actividades del ámbito cultural.

“La propuesta es que alrededor de estos centros haya también un espacio de teatro al aire libre, y que esta esfera sea esa pantalla que permita mostrar toda esta serie de actividades. Con esto se busca integrar la cultura a otros proyectos, como estos que tienen una vocación más turística (…)”, puntualizó.