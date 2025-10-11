SeCultura alista convocatoria para cinco becas en el ILATACC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Próximamente, la Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura) lanzará una convocatoria con cinco becas del 90% para cursar programas de maestría en el Instituto Latinoamericano de Ciencias Cinematográficas (ILATACC).
Durante el informe de actividades de la Comisión Fílmica, la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, precisó que uno de los rubros a fortalecer es la capacitación del sector cinematográfico local, aspecto que se ha impulsado mediante talleres, conferencias y diversas actividades de formación.
En este sentido, el consejero honorario de la Comisión Fílmica, Juan Pablo Arroyo, destacó que, con el objetivo de fortalecer la preparación del talento local, se busca concretar alianzas estratégicas. Por ello, anunció que, tras una reciente reunión, se logró un acuerdo con el ILATACC para destinar cinco becas para sus programas de maestría.
“Esta escuela de maestrías dará cinco becas al 90%, esto a través de la Comisión Fílmica Municipal para que los chavos de Morelia puedan prepararse (…)”, subrayó.
Arroyo explicó que este tipo de maestrías implican una inversión considerable, ya que el costo anual ronda los 300 mil pesos, por lo que este convenio representa una gran oportunidad para quienes deseen continuar su formación y fortalecer la industria audiovisual local.
El consejero añadió que el acuerdo se concretó recientemente, por lo que aún no se cuentan con los lineamientos específicos de la convocatoria. Sin embargo, adelantó que se prevé su publicación una vez firmado el convenio formal con el ILATACC, lo cual ocurrirá en las próximas semanas, con la intención de que las y los beneficiados inicien clases en enero de 2026.
Finalmente, se informó que en el rubro de capacitación, la Comisión Fílmica también ha establecido colaboraciones con instituciones educativas como la Universidad Montrer, la Universidad de Morelia, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como con productoras como Corazón, Pimienta y Caníbal.
BCT