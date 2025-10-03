Sectur promueve masterclass gratuitas en el marco del FICM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El impulso a la profesionalización cinematográfica del talento local continúa fortaleciéndose a través de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), mediante la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich) en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Ciencias Cinematográficas, se ofrecerá una serie de masterclass gratuitas en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).
Las charlas contarán con la presencia de productores, directores y cinefotógrafos de talla internacional del 13 al 17 de octubre, figuras como Edgar San Juan, Eduardo Valenzuela, Moisés Chiver, Gareth y Molo Alcocer, así como Antonio Riestra, compartirán sus experiencias y caminos creativos con estudiantes, realizadores y amantes del cine.
Por su parte Luis Fernando Gutiérrez Lara, director de la Cofilmich señaló que para la Sectur a través de la comisión, sumar esfuerzos con el Instituto Latinoamericano de Ciencias Cinematográficas y el FICM significa abrir oportunidades de aprendizaje y profesionalización para cineastas emergentes y consolidados, así como posicionar a Michoacán como un destino de excelencia para la industria audiovisual.
El programa de las master class se llevará a cabo de la siguiente manera: el 13 de octubre se presenta “Casi el Paraíso: desde el desarrollo hasta la pantalla grande”, con Edgar San Juan; para el 14 de octubre “Cómo producir cine mexicano con menos de $200,000 USD”, de Eduardo Valenzuela.
Para el 15 de octubre está programada la charla “La Producción del cine mexicano”, con Moisés Chiver, el 16 de octubre “¿De qué sirve estudiar cine?”, con Gareth y Molo Alcocer, y finalmente, para el 17 de octubre se lleva a cabo la master class “Iluminación Consciente”, con Antonio Riestra.
Las charlas abordarán desde la producción de grandes éxitos como “Nosotros los Nobles”, “Club de Cuervos” y “Blue Beetle”, hasta el diseño fotográfico de clásicos contemporáneos como “Frida” y “Amores Perros”. El acceso será gratuito mediante registro en www.cinemasters.mx y las masterclass se llevarán a cabo en las instalaciones del Instituto Latinoamericano de Ciencias Cinematográficas, ubicado en boulevard García de León 1001, en Morelia, de 13:00 a 14:30 horas.
BCT