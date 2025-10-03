Sectur promueve masterclass gratuitas en el marco del FICM

Las charlas abordarán desde la producción de grandes éxitos como “Nosotros los Nobles”, “Club de Cuervos” y “Blue Beetle”, hasta el diseño fotográfico de clásicos contemporáneos como “Frida” y “Amores Perros”. El acceso será gratuito mediante registro en www.cinemasters.mx y las masterclass se llevarán a cabo en las instalaciones del Instituto Latinoamericano de Ciencias Cinematográficas, ubicado en boulevard García de León 1001, en Morelia, de 13:00 a 14:30 horas.

BCT