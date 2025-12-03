Sector Salud continuará manifestaciones pacíficas en Morelia, advierten sindicatos

En cuanto al Legislativo, Guadalupe Pichardo Escobedo, representante del Sindicato de Lázaro Cárdenas de la Secretaría de Salud, refirió que la presión está relacionada con los recursos para la dependencia y, con ello, garantizar las prestaciones de 3 mil 200 trabajadores de contrato.

“Estamos ahorita manifestando para que el Congreso del Estado también, a través de ellos, se formule una mesa de trabajo y dé solución a las demandas principales que tenemos como trabajadores. Entonces, nos vamos a estar manifestando pacíficamente, de una forma indefinida, hasta que seamos escuchados”, expresó.

Lupita Pichardo resaltó que las y los 3 mil 200 trabajadores y trabajadoras están siendo privados de acceder a mejores códigos, salarios y prestaciones. Denunció que, desde el gobierno estatal, se busca deslindar responsabilidades, es decir, intentar enviar al IMSS-Bienestar federal las obligaciones laborales que le competen al estado.

Las y los sindicalizados esperan que las autoridades legislativas se acerquen a dialogar, pues hasta el momento solo hubo un acercamiento preliminar por parte de la presidenta de la Mesa Directiva, Giulianna Bugarini Torres.

Por su parte, Josefina Molina Ponce, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores y Profesionales de Salud, confirmó el intento de diálogo fallido, pues el acercamiento desde el Congreso fue únicamente para escucharles por primera vez.

“Es un tema que ya tiene ella bien en la mesa, ya lo conocen, no es desconocido de todos. Entonces lo que queremos es una solución, ya no platicar cuáles son nuestras demandas porque lo hemos expresado en diferentes ocasiones. Lo que queremos ya es una solución, que nos marquen tiempos precisos para el cumplimiento de los acuerdos que tuvimos en algún momento con nuestro secretario de Salud, pero que no ha dado cumplimiento”, manifestó.

La falta de respuesta se extiende al secretario de Salud, quien, según Pichardo Escobedo, ha dejado de contestar, desinformando sobre la situación presupuestal y escalafonaria.

RYE-