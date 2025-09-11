Secretaría del Bien Común aplica programa “Reaprendiendo” en 80 escuela de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 80 centros escolares han sido atendidos a través del programa de salud mental “Raeprendiendo”, enfocado principalmente en la prevención y atención del bullying, informó Rosalba Vanegas Garduño, titular de la Secretaría del Bien Común y Política Social.
En entrevista, la funcionaria recordó que el programa, a cargo de la dependencia que preside, fue lanzado en febrero de este año y destacó que ha tenido buena respuesta en las escuelas de nivel básico, principalmente en secundarias.
Precisó que la estrategia se implementa de manera integral, con la participación de seis psicólogos que trabajan directamente con docentes, padres de familia y la comunidad estudiantil.
Vanegas Garduño añadió que uno de los temas más recurrentes que solicitan atender es el bullying cibernético. Sin embargo, explicó que antes de aplicar el programa en cada escuela se realiza un diagnóstico, y con base en el análisis se diseñan las acciones específicas para cada caso.
“Este es un programa que tiene que ver con la atención de especialistas en psicología a docentes, para hacerlos más sensibles en cuanto a los temas que pueda estar viviendo un alumno, tanto en la escuela como en casa. Se trabaja con los padres de familia y con los alumnos”, precisó.
La secretaria señaló que también se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) y con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), con el fin de que, si se detecta una situación de mayor gravedad, el caso sea canalizado a las instancias correspondientes para su debida atención y seguimiento.
Finalmente, Vanegas Garduño mencionó que algunas de las escuelas en las que se ha aplicado el programa son la Técnica 8, la escuela Margarita Maza de Juárez y la Escuela Ignacio López Rayón.
