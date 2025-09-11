Secretaría del Bien Común aplica programa “Reaprendiendo” en 80 escuela de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 80 centros escolares han sido atendidos a través del programa de salud mental “Raeprendiendo”, enfocado principalmente en la prevención y atención del bullying, informó Rosalba Vanegas Garduño, titular de la Secretaría del Bien Común y Política Social.

En entrevista, la funcionaria recordó que el programa, a cargo de la dependencia que preside, fue lanzado en febrero de este año y destacó que ha tenido buena respuesta en las escuelas de nivel básico, principalmente en secundarias.

Precisó que la estrategia se implementa de manera integral, con la participación de seis psicólogos que trabajan directamente con docentes, padres de familia y la comunidad estudiantil.