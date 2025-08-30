Secretaría de Servicios Públicos encabeza jornada de limpieza en colonias Juana Pavón y Fuentes de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el compromiso de tener una ciudad limpia, ordenada y con espacios dignos de convivencia para las familias, el Gobierno de Morelia, mantiene su programa de jornadas ciudadanas en las colonias de Morelia, y este sábado tocó el turno a la zona sur poniente de la ciudad.

Con la coordinación de la Secretaría de Servicios Públicos, a través de las Direcciones de Residuos Sólidos y Parques y Jardines, se intervinieron las áreas verdes de las colonias Juana Pavón y Fuentes de Morelia.