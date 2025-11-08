Secretaría de la Mujer Moreliana registra siete casos de acoso sexual en escuelas

Morelia Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) Nuria Gabriela Hernández Abarca, afirmó que la instancia ha recibido siete reportes de acoso sexual en las escuelas de la capital michoacana, sobre todo de preparatorias y universidades.

En entrevista, la funcionaria mencionó que es en estos dos niveles donde más registran estos casos, por lo que acotó que es necesario hacer una revisión de protocolos dentro de los planteles para inhibir este tipos de situaciones que ponen en riesgo a las niñas, adolescentes o jovenes.

"Hay que revisar los protocolos de las escuelas, existen leyes en ese tema porque las chavas que hemos atendido son la mayoría de las preparatorias o universidades", comentó Nuria Gabriela Hernández.