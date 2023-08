Se unen en Morelia para exigir justicia por Buba y Canela, perritas asesinadas en Tangancícuaro

Una vez que los protestantes llegaron al Palacio legislativo exigieron la renuncia de Melgoza Montañez.

"No puede ser que un presidente municipal, que debería ser ejemplo de ética, asesine a dos perros cobardemente, dos seres inocentes que no le hacían daño. Que no engañe con ese discurso de lo hizo para defender la integridad de su familia", señalaron.