Se une Michoacán a las marchas de la paz y seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Morelia cientos de michoacanos salieron a las calles este sábado 15 de noviembre para participar en una marcha masiva convocada por la paz, la justicia y la seguridad. El recorrido, que inició en la Plaza Jardín Morelos y culminó frente al Palacio de Gobierno, reflejó un descontento que resuena también en protestas observadas en otras entidades del país.

Rosalba Murillo, una de las participantes, enfatizó la urgencia de la unidad y la defensa del estado:

"Mientras no estemos todos unidos, pueblo, gobierno y las instituciones, vamos a seguir siendo el Estado fallido desgraciadamente y va a seguir habiendo muchas muertes injustas por esos héroes que han muerto defendiendo los bosques como Homero, como Bernardo y como Carlos Manzo."