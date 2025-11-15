Se une Michoacán a las marchas de la paz y seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Morelia cientos de michoacanos salieron a las calles este sábado 15 de noviembre para participar en una marcha masiva convocada por la paz, la justicia y la seguridad. El recorrido, que inició en la Plaza Jardín Morelos y culminó frente al Palacio de Gobierno, reflejó un descontento que resuena también en protestas observadas en otras entidades del país.
Rosalba Murillo, una de las participantes, enfatizó la urgencia de la unidad y la defensa del estado:
"Mientras no estemos todos unidos, pueblo, gobierno y las instituciones, vamos a seguir siendo el Estado fallido desgraciadamente y va a seguir habiendo muchas muertes injustas por esos héroes que han muerto defendiendo los bosques como Homero, como Bernardo y como Carlos Manzo."
Rosario Paulino describió la realidad local que percibe en la capital. Para ella, la manifestación es un ejercicio legítimo de libertad de expresión ante el hartazgo.
El señor Ramón, otro manifestante, fue categórico al señalar que el gobierno actual representa el peor momento de inseguridad vivido: "Nunca estuvo tan mal como hasta ahorita con Claudia -Sheinbaum-." Su petición fue directa y sin paliativos: si las autoridades no pueden mejorar la situación, deben irse, sugiriendo la vía de la revocación de mandato.
Desde gobierno del estado, no se ha dado una cifra estimada de participantes a la manifestación de este sábado, no obstante, el secretario de gobierno, Raúl Zepeda, adelantó que la jornada de protestas transcurrió sin incidentes.
