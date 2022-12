Se tiene que garantizar seguridad de las mujeres en Morelia: Fabiola Alanís

En ese sentido, Alanís Sámano pidió encarecidamente al presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar que se hagan maniobras inmediatas de atención y prevención para mujeres y niñas.

"El día que él pueda yo me hago un espacio en mi agenda y nos sentamos a trabajar en pro de las mujeres, porque está situación no puede seguir así, la violencia en contra de las mujeres no puede continuar", compartió.

EA