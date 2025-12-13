Se suman dos nuevos establecimientos a Punto Naranja y Tapa Segura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la finalidad de fortalecer espacios más seguros y libres de violencias, los establecimientos Sala de Desamor y Desamor se integraron a la estrategia Punto Naranja, impulsada por la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) y el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

Cabe destacar que dichos espacios también incorporan la estrategia Tapa Segura, como una herramienta de prevención que protege las bebidas y reduce riesgos en espacios de convivencia nocturna.

La Tapa Segura es una acción preventiva que busca evitar que se agreguen sustancias ilícitas en las bebidas, reduciendo así riesgos de agresión, fortaleciendo el autocuidado y la corresponsabilidad social en los espacios de convivencia.