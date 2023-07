Se restauraría puerta de Palacio de Gobierno con seguro del INAH: Gerencia del Centro Histórico

Gaspar Hernández recordó que siempre que haya un daño a las cosas, el dueño, propietario o responsable del inmueble en cuestión debe denunciar a las autoridades, para que la Gerencia del Centro Histórico del Ayuntamiento pueda intervenir en caso de ser necesario.

"Para que proceda un acto legal, tienen más bien la responsabilidad y compromiso quienes son los dueños o quienes lo tienen a comodato o a renta, ellos son los que tienen que levantar la denuncia, no puede llegar otra persona porque no son dueños de ese inmueble, no está bajo su propiedad o bajo su resguardo, entonces levantan la denuncia y bajo eso se comienza un procedimiento", agregó.

Cabe resaltar que en diversas ocasiones la puerta principal de Palacio de Gobierno, que se ubica frente a la plaza Melchor Ocampo, ha sido quemada o marcada con pintas en distintas manifestaciones protagonizadas por diversos grupos sociales.