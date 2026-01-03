Se renueva el Estadio Universitario; Yarabí Ávila refuerza su compromiso con el deporte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la construcción y renovación de infraestructura deportiva en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se refuerza el compromiso que tiene la administración de la rectora Yarabí Ávila González con la comunidad nicolaita.

Por lo anterior y con el objetivo de cumplir con los requisitos de la FIFA, el Estadio Universitario “Hidalgo”, casa del Atlético Morelia-Universidad Michoacana femenil y varonil que compiten en la Liga de Tercera División Profesional (TDP), fue renovado con la colocación de cinco mil butacas.

Además, el inmueble nicolaita, que tiene un aforo de miles de personas, ha sido pintado y el césped de la cancha ha recibido su mantenimiento para ser una de las mejores del Grupo 11 de la Liga TDP.

"En la administración de la rectora Yarabí Ávila González se han mejorado las instalaciones deportivas, se ha renovado el Estadio Universitario después de muchos años, se pusieron las butacas, ahora se ve más bonito, podemos decir que la Universidad Michoacana ya es un referente en el ámbito deportivo", destacó el director de Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva de la UMSNH, Gustavo Farías Echenique.

