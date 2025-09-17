Se registran dos accidentes viales en Morelia; sólo hubo daños materiales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Dos accidentes vehiculares se registraron la tarde de este miércoles en diferentes zonas de Morelia, hechos que sólo dejaron daños materiales, comentaron fuentes allegadas al tema.

El primer incidente tuvo lugar sobre la carretera Morelia-Mil Cumbres, en el sentido del Club Deportivo Futurama hacia el anillo periférico, justo a la altura de la rampa para subir al Boulevard Alfredo Zalce. En el sitio, un automóvil rojo se salió de trayectoria, se subió a una división de concreto y terminó atorado. Unos oficiales se encargaron de las acciones conducentes.