Se registran 3 accidentes vehiculares en diferentes puntos de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres accidentes vehiculares se registraron cerca del mediodía de este lunes en diferentes puntos de la capital michoacana, informaron autoridades policiales.

Uno de los incidentes ocurrió sobre el Ramal Camelinas. En el sitio dos camionetas protagonizaron un choque que dejó igual número de personas lastimadas, mismas que fueron auxiliadas por paramédicos.