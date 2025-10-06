Se registran 3 accidentes vehiculares en diferentes puntos de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres accidentes vehiculares se registraron cerca del mediodía de este lunes en diferentes puntos de la capital michoacana, informaron autoridades policiales.
Uno de los incidentes ocurrió sobre el Ramal Camelinas. En el sitio dos camionetas protagonizaron un choque que dejó igual número de personas lastimadas, mismas que fueron auxiliadas por paramédicos.
El segundo percance sucedió en la zona de Tres Marías, donde también ocurrió una colisión automovilística, la cual únicamente dejó daños materiales.
Y el tercer hecho de tránsito tuvo lugar en el Boulevard García de León. Se trató de un choque entre dos autos, el cual entorpeció el paso de otras unidades.
Policías atendieron los diferentes casos y realizaron los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades. Se recomienda a los conductores manejar con precaución, siempre atentos al camino.
