Se registran 2 accidentes vehiculares en Morelia; hay 3 heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos accidentes vehiculares se registraron durante la mañana de este domingo en distintos puntos de la capital michoacana, percances que dejaron tres heridos y varios daños materiales, informaron fuentes policiales y de rescate.
Primero, alrededor de las 06:25 horas, ocurrió la volcadura de un automóvil sobre Avenida Escuadrón 201/Décima, justo en la entrada al área del Mercado Emiliano Zapata, ubicado en la colonia Jardines de Guadalupe, en las inmediaciones del Estadio Morelos.
En el sitio se presentaron elementos de Bomberos Voluntarios de Michoacán IAP, quienes atendieron a dos hombres y una mujer, pacientes que posteriormente fueron trasladados por paramédicos al Hospital Civil.
Posteriormente, cerca de las 07:00 horas, un automóvil rojo chocó al parecer contra un objeto fijo, esto sobre Avenida Héroes Anónimos de la Independencia, a la altura de El Arboretum. Por fortuna solo hubo afectaciones materiales.
En ambos casos intervinieron elementos policiales de vialidad, quienes se encargaron de los peritajes correspondientes y con apoyo de grúas retiraron los carros siniestrados.
BCT