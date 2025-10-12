Se registran 2 accidentes vehiculares en Morelia; hay 3 heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos accidentes vehiculares se registraron durante la mañana de este domingo en distintos puntos de la capital michoacana, percances que dejaron tres heridos y varios daños materiales, informaron fuentes policiales y de rescate.

Primero, alrededor de las 06:25 horas, ocurrió la volcadura de un automóvil sobre Avenida Escuadrón 201/Décima, justo en la entrada al área del Mercado Emiliano Zapata, ubicado en la colonia Jardines de Guadalupe, en las inmediaciones del Estadio Morelos.