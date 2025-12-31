Se registran 2 accidentes de tránsito en distintos puntos de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos accidentes de tránsito se registraron en diferentes puntos del municipio de Morelia, hechos que únicamente dejaron daños materiales, comentaron fuentes de rescate.

Unos de los incidentes ocurrió la tarde de este miércoles en la carretera Tiripetío-Eréndira, cerca de la carretera Morelia-Pátzcuaro. Se trató de un choque entre un auto negro y un camión tipo volteo.

Bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) acudieron al sitio para auxiliar a los tripulantes, por fortuna no hubo heridos. Unos oficiales de vialidad se encargaron de las acciones conducentes.